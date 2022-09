Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Reihenhaus - Wertgegenstände und Bargeld gestohlen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen dem 20.09.2022, 22.15 Uhr und dem 21.09.2022, 05.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Reihenhaus auf der Geldener Straße in St.Tönis. Die Täter kamen vermutlich durch das Gartentor auf das Grundstück. Auf bisher unbekannte Weise öffneten sie die Schiebetür auf der Rückseite des Hauses. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung und erbeuteten eine Vielzahl an Wertgegenständen sowie Bargeld. Die Kripo ermittelt und fragt: Wenn Sie zur tatrelevanten Zeit im Bereich der Geldener Straße in St.Tönis etwas Verdächtiges bemerkt haben, dann melden sie sich bitte unter der 02162/377-0. /cb (894)

