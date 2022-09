Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen - Bracht: Fehler beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Brüggen - Bracht (ots)

Am Mittwochmorgen um 10:15 Uhr verunfallte ein 83-jähriger Nettetaler Radfahrer im Bereich der Einmündung der B221 und der Straße Hülst in Brüggen Bracht. Ein 69-jähriger Nettetaler Autofahrer beabsichtigte aus der Straße Hülst nach rechts auf die B221 in Richtung Brüggen abzubiegen. Dabei nahm er dem von rechts kommenden Fahrradfahrer den Vorrang. Auf dem Radweg fuhr der Autofahrer den Radfahrer an. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Versorgung wurde der 83-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. /cb (896)

