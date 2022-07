POL-PDWIL: Flächenbrand an der Bundesstraße 51, Rommersheim

Dreis (ots) - In der Nacht vom 29.07.2022 auf den 30.07.2022 kam es in Dreis der Bergstraße zum Diebstahl des hinteren Kennzeichens von einem PKW. Das Kennzeichen wurde hierbei aus der Halterung gerissen und anschließend entwendet. Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben, bittet die Polizei Wittlich dringend um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Telefon: 06571-9260 www.polizei.rlp.de piwittlich@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

mehr