POL-PDWIL: Diebstahl eines Fahrrades

Wittlich (ots)

Am Freitag, 29.07.2022, befuhr der Fahrer eines Pedelec gegen 21:00 Uhr die Trierer Landstraße in Wittlich. Auf Höhe der JVA-Gärtnerei stürzte der Radfahrer jedoch und verletzte sich hierbei. Durch ein, zufällig vorbeikommendes Pärchen, wurde der Fahrradfahrer mit deren Pkw nach Hause gefahren. Im Anschluss wollte der Fahrradfahrer mit seinem eigenen Fahrzeug an die Unfallstelle zurückfahren, um sein Fahrrad abzuholen. Dieses wurde jedoch bereits von unbekannten Tätern entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein graues Rad der Marke KTM, Modell Macina Fun P510. Hinweise zu der Tat werden von der Polizei Wittlich erbeten.

