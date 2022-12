POL-HB: Nr.: 0750--Discounter überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Klinkkuhlenstraße Zeit: 30.11.2022, 20:45 Uhr Am Donnerstagabend verletzte ein 39-Jähriger in Hemelingen seine 37 Jahre alte Mitbewohnerin mit einem Messer. Dem Angriff soll ein Streit vorangegangen sein. Gegen 20:45 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Klinkkuhlenstraße gerufen, vor Ort hörten sie Stimmen und Hilferufe durch eine geschlossen Wohnungstür. Auf mehrfache ...

