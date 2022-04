Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in Rechlin

PR Röbel (ots)

Am 06.04.2022, gegen 18:16 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bekannt, dass es in einem Garagenkomplex in der Geschwister-Scholl-Straße in Rechlin zu einem Brand gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand während der Arbeiten an einem PKW aus bislang ungeklärter Ursache in der Garage aus, welche als Werkstatt genutzt wurde. Der 47-jährige Eigentümer versuchte zunächst noch eigenständig das Feuer zu bekämpfen, konnte den Brand jedoch nicht mehr eindämmen. In der weiteren Folge verständigte dieser die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren von Rechlin, Lärz und Krümmel kamen zum Einsatz und bekämpften mit insgesamt 30 Kameraden erfolgreich den Brand. Durch den Brand in der o.g. Garage / Werkstatt entstand u.a. Sachschaden am Gebäude, an einem Motorrad und an zwei PKW. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 102.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg wurde zum Einsatz gebracht und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Marco Sellke Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582 2223 Fax: 0395/5582 2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

