Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0749 --Streit in WG eskaliert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Klinkkuhlenstraße Zeit: 30.11.2022, 20:45 Uhr

Am Donnerstagabend verletzte ein 39-Jähriger in Hemelingen seine 37 Jahre alte Mitbewohnerin mit einem Messer. Dem Angriff soll ein Streit vorangegangen sein.

Gegen 20:45 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Klinkkuhlenstraße gerufen, vor Ort hörten sie Stimmen und Hilferufe durch eine geschlossen Wohnungstür. Auf mehrfache Aufforderung wurde die Tür schließlich geöffnet und die 37 Jahre alte Frau trat mit einem Messer in der Hand in den Flur. Die Polizisten zogen daraufhin ihre Schusswaffen und forderten die Frau auf, dass Messer wegzulegen. Dem kam sie erst nach, nachdem die Einsatzkräfte dies mehrfach wiederholten. Am Bein hatte die Frau eine Stichwunde. In der Wohnung trafen sie auf den 39-jährigen, offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehenden, Mitbewohner der Frau. Er hatte Kratzer im Gesicht und eine Verletzung am Ohr.

Die 37-Jährige wurde aufgrund ihrer Stichverletzung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, den 39-Jährigen nahmen die Polizisten mit auf die Wache. Dort erhielt er eine Gefährderansprache und eine Wohnungsverweisung. Beide beschuldigten sich gegenseitig, den jeweils anderen angegriffen zu haben. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt, gegen seine Mitbewohnerin eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell