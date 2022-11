Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0746 --Mann überfällt Tankstelle--

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Rönnebecker Straße Zeit: 28.11.2022, 18:55 Uhr

Ein unbekannter Täter überfiel am Montagabend eine Tankstelle in Blumenthal. Er bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann betrat gegen 18:55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Rönnebecker Straße. Unvermittelt ging er auf den 50-jährigen Mitarbeiter zu, hielt ihm eine Schusswaffe entgegen und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Als der Räuber sich das Bargeld in die Tasche steckte und dabei kurz wegschaute, versuchte der Mitarbeiter ihm die Schusswaffe zu entreißen. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, in dessen Folge der 50-Jährige den Revolver ergreifen konnte. Der Täter flüchtete daraufhin mit Bargeld und rannte in Richtung Kalfaterstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg, die alarmierten Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um eine scharfe Schusswaffe handelte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 Jahre alt und 180 cm groß und hatte eine schlanke Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke mit grau-blondem Fellkragen an der Kapuze, blauen, eng anliegenden Jeans und schwarzen Turnschuhen. Außerdem trug er einen dunklen Mund-Nasen-Schutz und eine schwarze Sonnenbrille. Der Mitarbeiter gab an, der Täter hätte mit einem ausländischen Akzent gesprochen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen. Das Verhalten des Mitarbeiters war sehr mutig. Gefordert ist jedoch kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

