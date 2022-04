Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

53947 Nettersheim Zingsheim (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhr eine größere Gruppe von Motorrädern die Landstraße 206 von Nettersheim Zingsheim kommend in Fahrtrichtung Kall. Als in Höhe der Kartsteinhöhe ein 46 jähriger Motorradfahrer aus der Städteregion Aachen sein Motorrad abbremste, fuhr ein 60 jähriger aus Blankenheim mit seinem Motorrad auf diesen auf. Der 60 jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 46 jährige konnte einen Sturz vermeiden, er blieb unverletzt. An den Motorrädern entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

