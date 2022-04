Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Firmenfahrzeug aufgebrochen

53940 Hellenthal Reifferscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag Abend 21:00 Uhr und Samstag Morgen 06:50 Uhr wurde in Hellenthal Reifferscheid ein Firmentransporter aufgebrochen. Das Fahrzeug war in einer Garagenzufahrt in der Reidtmeisterstraße abgestellt. Am Morgen musste ein Mitarbeiter der Firma feststellen, dass durch bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ausgebaut worden war. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

