POL-HB: Nr.: 0745--Falsche Wasserwerker unterwegs--

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 28.11.22

Falsche Wasserwerker erhielten am Montag in Bremen Einlass in die Wohnungen von Seniorinnen und Senioren und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei warnt vor dem erneuten Auftreten dieser Kriminellen.

Die angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke klingelten an Haus- und Wohnungstüren von überwiegend älteren Menschen und gaben vor, den Wasserdruck, Leitungen oder die Wasserqualität überprüfen zu müssen. Sobald dem angeblichen Handwerker Eintritt gewährt wurde, lenkte dieser die Bewohner ab und ein Komplize schlich hinein. In Walle, Osterholz und Huchting konnten so unbemerkt Geld und Wertsachen entwendet werden. Die falschen Handwerker wirkten überzeugend in ihrem Auftreten und trugen zum Teil sogar blaue Arbeitskleidung.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

