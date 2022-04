POL-ST: Steinfurt, versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Greven (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (12.04.2022), 20.15 Uhr, und Mittwoch (13.04.2022), 08.00 Uhr, ist in Greven ein Pkw entwendet worden. Die Halterin hatte diesen am Dienstagabend an ihrer Wohnanschrift an der Emsdettener Straße, zwischen Brookstraße und Grimmstraße, abgestellt. Am Mittwochmorgen bemerkte sie, dass ihr Pkw gestohlen wurde. Es handelt sich um einen schwarzen Opel Corsa. Nach erster Einschätzung beträgt der Wert des Wagens rund 8.000 Euro. Die ...

mehr