POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Blumengeschäft

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Kantine einer Schule an der Sedanstraße in Ahlen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (23.02.2023, 16.15 Uhr) und Montag (27.02.2023, 09.45 Uhr) Zutritt zu dem Gebäude der Gesamtschule. Hier stahlen sie unter anderem Geld und ein Elektro-Gerät aus der Kantine und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch nimmt ...

mehr