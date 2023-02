POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannte Schlagen jungen Mann

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (25.02.2023, 09.00 Uhr) in ein Reihenhaus in Drensteinfurt eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus am Lerchenweg, durchwühlten Räume und Schränke, stahlen Bargeld und flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch oder Tätern nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

