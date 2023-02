POL-WAF: Oelde. Autofahrt unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Unbekannte haben sich am Wochenende (24.02.2023, 17.00 Uhr bis 25.02.2023, 12.00 Uhr) Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Fürstendiek in Telgte verschafft. Hier stahlen sie unter anderem Benzin und Werkzeug aus einer Lagerhalle und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

mehr