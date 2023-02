Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Ulm (ots)

Am Freitag konnte die Polizei innerhalb von zwölf Stunden einen Jugendlichen ermitteln, der in ein Geschäft in Ulm einbrach.

Gegen 01.45 Uhr schob ein zunächst Unbekannter mit Gewalt die Schiebetüre eines Geschäfts in der Straße "Am Eselsberg" auf. Im Verkaufsraum stahl die Person dann Münzgeld aus den Kassen. Außerdem riss er aus einer Kasse die gesamte Kassenschublade und nahm diese mit. Der Täter durchsuchte auch die anderen Räume des Ladens und entwendete von dort weitere Wertgegenstände, darunter ein Handy. Er verließ das Gebäude letztlich durch einen Seiteneingang. Kurz vor 07.30 Uhr meldete eine Zeugin dann der Polizei den Einbruch. Sofort nahm die Polizei Ulm die Ermittlungen auf. Dabei sicherten die Ermittler auch eine Vielzahl an Spuren.

Der Eigentümer des gestohlenen Handys konnte sein gestohlenes Gerät orten. Die Beamten fuhren daraufhin an die angezeigte Adresse. Hierfür ordnete der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm die Durchsuchung an. In der Wohnung traf die Polizei auf einen 16-Jährigen. Er hat die Tat wohl begangen, denn das Diebesgut fanden sie ebenfalls an der Adresse.

++++0227567

Michael Bischofberger, Tel.: 0731 189-1441 Andrea Wagner, Tel.: 0731 188-1111, Polizeipräsidium Ulm

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell