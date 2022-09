POL-HB: Nr.: 0618--Mann mit Schlagstock überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 28.09.22, 19.35 Uhr Ein Fußgänger wurde am Mittwochabend in der Neustadt von einer Straßenbahn erfasst. Der 39-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Bremer bei Rotlicht die Langemarckstraße. Zeitgleich fuhr aus Richtung Innenstadt eine Straßenbahn in den Kreuzungsbereich ...

