POL-HB: Nr.: 0615 --Drogenhändler gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Bundesstraße B 75 Zeit: 27.09.22, 21.20 Uhr Ein 58 Jahre alter Autofahrer verursachte vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles am Dienstagabend auf der B 75 einen Verkehrsunfall. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Der 58-Jährige befuhr in einem Seat Ateca die B 75 in Richtung Delmenhorst. Er streifte plötzlich die ...

mehr