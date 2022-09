Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0614 --Mann schießt mit Gaspistole--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 27.09.22, 4.30 Uhr

Ein 38 Jahre alter Bremer geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag am Bremer Hauptbahnhof mit zwei Personen in einen Streit und schoss mit einer Gaspistole auf die Männer. Bei der Auseinandersetzung wurde auch eine unbeteiligte Frau verletzt.

Der 38-Jährige wollte laut eigenen Angaben verhindern, dass seine Freundin Drogen bei zwei Männern am Bahnhofsplatz kauft. Im Rahmen des Streits schoss er mit seiner Gaspistole auf die vermeintlichen Dealer. Der Schütze warf außerdem ein Fahrrad in ihre Richtung, traf dabei aber eine 20 Jahre alte Passantin und verletzte sie leicht. Einer der beiden Männer klagte über Augenreizungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell