POL-HB: Nr.: 0611--Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, OT Neustadt Zeit:24.09.22, 3 Uhr bis 4 Uhr In der Nacht von Freitag auf Sonnabend brannten in der Bremer Neustadt acht Autos. Durch die Flammen wurden teilweise auch Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen etwa 3 und 4 Uhr nachts brannten zunächst in der Graudenzer Straße ein VW Polo und in ...

