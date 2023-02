Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unbekannter Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt - Polizei bittet um Hinweise

Ulm (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Göppingen stellte am Samstagnacht gegen 01:00 Uhr einen bislang nicht bekannten Rollerfahrer fest, der zunächst in der Geislinger Straße das Rotlicht einer Ampel missachtete. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte flüchtete er sofort. Ohne Kennzeichen an seinem grauen Roller ging die anschließende Verfolgungsfahrt in einer rücksichtslosen Fahrweise über von der Grabenstraße, Am Fischbergle weiter in die Bahnhofstraße zum Omnibusbahnhof. In der Davidstraße brach der Sichtkontakt zu ihm kurzzeitig ab. Wenig später fiel der Roller in der Karlstraße erneut auf. Bei der weiteren Hinterherfahrt kam er auf der Sonnenbrücke zu Fall. Er rappelte sich wieder auf und flüchtete weiter. Im Bereich der Oberen Gartenstraße verlor ihn die Streife aus den Augen. Im gesamten Verfolgungszeitraum kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Der Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: Er war mit Jeanshose, dunkler Jacke, grau/schwarzem Helm bekleidet. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich durch den Sturz verletzt hat.

An der Verfolgungsfahrt waren insgesamt vier Streifenbesatzungen des örtlichen Polizeireviers eingebunden. Die Polizei Göppingen ermittelt weiter und sucht unter der Telefonnummer 07161 632360 dringend Zeugen des Vorfalls.

