Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallfahrer erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge trug maßgeblich dazu bei, dass eine Verkehrsunfallflucht am Freitagabend aufgeklärte werden konnte.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr im Weinbergweg. Ein 65jähriger Audi Fahrer war beim rückwärts Ausparken gegen die hintere rechte Fahrzeugtüre eines geparkten Mini gefahren. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach davon. Ein Zeuge notierte sich das Autokennzeichen des Unfallverursachers. Anhand der Autonummer konnte der Fahrer in Neu-Ulm an seiner Wohnadresse ermittelt werden. Der bekam noch am selben Abend Besuch von der Polizei. An der Stoßstange seines Audis konnte eine Anstoßstelle entdeckt werden. Da der Mann alkoholisier war, wurde bei ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen auf mindestens 2200 EU. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0232301)

