Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Finnentrop (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag (21.08.2022) auf der Kreisstraße 29 in der Ortslage Faulebutter. Ein 64-jähriger Motorradfahrer war hier um 12.04 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Motorrad und PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Die K29 wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

