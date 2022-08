POL-OE: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Olpe (ots) - Bei einem Einsatz hat ein 42-Jähriger am Freitag (19. August) gegen 01:40 Uhr in der Straße "Am Bratzkopf" drei Polizeibeamte beleidigt und verletzt. Der Mann hatte zunächst in einem Wohnhaus randaliert. Als die Beamten eintrafen, versuchte er, zu flüchten. Den Anweisungen der Polizeibeamten kam er nicht nach. Stattdessen zeigte er sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ. Als er in ...

