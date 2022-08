POL-OE: 18-Jähriger bei Unfall verletzt

Drolshagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Zur Silberkuhle" ist am Donnerstag (18. August) gegen 02:40 Uhr ein 18-Jähriger verletzt worden. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Bergneustadt in Richtung Husten. Dabei geriet der Heranwachsende mit seinem Auto in einen Grünstreifen und verunfallte. Der junge Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden ...

