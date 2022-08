Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einsatzbilanz der Polizei zur Wendener Kirmes

Wenden (ots)

Die Wendener Kirmes, im Volksmund "Wendsche Kärmetze", lockt jährlich an den drei Kirmestagen rund 300.000 Besucher und gehört damit zu den größten Volksfesten in der Region. Gleichzeitig stellt die Veranstaltung immer wieder eine besondere Herausforderung für die Polizei, die Gemeindeverwaltung und andere Organisationen dar. Insgesamt war aus Sicht der Polizei die Stimmung unter den Festbesuchern weitestgehend friedlich. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Kirmes nach den Beobachtungen der Polizei ähnlich gut besucht wie in den Vorjahren.

In den Abendstunden erhielten die örtlichen Polizeikräfte Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten einer Hundertschaft. Aufgrund der großen Besucherzahlen sowie der Feierlaune vor Ort, kam es insbesondere in den Abendstunden vereinzelt zu Situationen, in denen die Polizei einschreiten musste.

An allen drei Einsatztagen wurden 15 Platzverweise ausgesprochen und sechs Personen in Gewahrsam genommen. Ergänzend wurden sieben Strafanzeigen, überwiegend wegen kleinerer Körperverletzungsdelikte, aufgenommen. Im Bereich des Straßenverkehrs wurden neben dem tragischen Verkehrsunfall mit zwei tödlich Verunglückten und einer schwerverletzten Person, eine Unfallflucht und vier Sachschadensunfällle gemeldet. Mehrere Falschparker wurden, überwiegend auf Veranlassung der Ordnungsbehörde, abgeschleppt weil sie Rettungswege zuparkten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell