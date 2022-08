Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand bei Polizeieinsatz

Olpe (ots)

Bei einem Einsatz hat ein 42-Jähriger am Freitag (19. August) gegen 01:40 Uhr in der Straße "Am Bratzkopf" drei Polizeibeamte beleidigt und verletzt. Der Mann hatte zunächst in einem Wohnhaus randaliert. Als die Beamten eintrafen, versuchte er, zu flüchten. Den Anweisungen der Polizeibeamten kam er nicht nach. Stattdessen zeigte er sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, spuckte er mehrere Beamte an, beleidigte sie und versuchte auch, die Polizisten durch Tritte und Kopfstöße zu verletzten. Auf der Polizeiwache ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten schrieben gegen ihn eine entsprechende Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Im Nachgang an den Einsatz musste ein Polizist zur ambulanten Behandlung einen Arzt aufsuchen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig.

