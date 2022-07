Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall in Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am 12.07.2022, um 17:30 Uhr, kam es auf der Erbschlöer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Honda HR-V auf der Erbschlöer Straße in Richtung Parkstraße unterwegs, als er beabsichtigte nach links auf ein Privatgrundstück abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden Mann (22), der auf der Gegenspur in Richtung Lüttringhauser Straße unterwegs war. Bei der Karambolage und dem folgenden Sturz verletzte sich der Radfahrer so, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. (jb)

