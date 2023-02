Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der Söflinger Blautalbrücke.

Ulm (ots)

Eine 19jährige Frau war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Smart in Fahrtrichtung Blaustein liegen geblieben. Sie hatte ihr Auto ordnungsgemäß abgesichert und eine Familienangehörige verständigt. Die war mit ihrem VW Passat kurze Zeit später am Ort des Geschehens eingetroffen und wollte den Smart abschleppen. Dazu stellte die 53jährige Hilfeleisterin ihr Auto vor dem Smart ab. Noch vor der defekte Smart mit einem Abschleppseil angehängt werden konnte, verkannte eine 82jährige BMW-Fahrerin die Situation. Sie krachte in den Smart. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auf den davonstehenden Passat geschoben. Nach dem Zusammenstoß musste doch noch ein professionelles Abschleppunternehmen verständigt werden. Durch den Unfall waren der BMW der Unfallverursacherin und auch der Smart so beschädigt, dass sie von Abschleppfahrzeugen aufgeladen werden mussten. Die Passatfahrerin konnte trotz des Schadens ohne weitere Hilfe von der Unfallstelle wegfahren. Die Polizei schätzt die Unfallschäden an den beteiligten Fahrzeugen auf mindestens 5500 EU. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0232000)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell