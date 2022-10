Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen - Verkehrsunfall mit Vier Verletzten

Warendorf (ots)

Beelen

Am 16.10.22 kam es gegen 15.55 Uhr in Beelen auf der Clarholzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 40-jähriger Mann aus Bielefeld fuhr auf der Clarholzer Straße aus Beelen kommend in Richtung Clarholz. Aus noch ungeklärter Ursache kam er ungefähr 200 Meter nach dem Abzweig B 64 / Letter Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision wurde die 38-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Da bei ihr Lebensgefahr bestand, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der die Verletzte in ein Krankenhaus flog. Der Fahrzeugführer aus Bielefeld und zwei Kinder im Alter von sieben und einem Jahr wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße 64 wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Münster mit eingebunden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell