POL-WAF: Ostbevern. Zaun mit Baukran herausgerissen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 13.10.2022, zwischen 5.00 Uhr und 14.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Lambertiplatz in Sendenhorst ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Beute. Informationen zum möglichen Diebesgut liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

