Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Elbertstraße;

Tatzeit: 04.03.2023, 02.50 Uhr;

In eine Spielhalle eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt. Die Täter machten sich vergeblich an Fenstern und einer Tür zu dem Gebäude an der Elbertstraße zu schaffen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Das Geschehen spielte sich gegen 02.50 Uhr ab. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell