POL-W: W - Tätlicher Angriff - Fünf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt

Wuppertal (ots)

Am 02.01.2023, gegen 09:40 Uhr, kam es in Vohwinkel zu einem Tätlichen Angriff auf Kräfte der Polizei, bei dem fünf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt wurden. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses trafen die wegen einer Streitigkeit gerufenen Beamten auf einen Mann (39), der unvermittelt ankündigte, sich mit einem am Körper getragenen Messer bewaffnen zu wollen. Diese Handlung sowie weitere Versuche, nach anderen ebenfalls mitgeführten Messern und einem Hammer zu greifen, konnten unterbunden werden. Weiter drohte er mit dem Einsatz einer in der Nähe abgelegten Axt. Mit Unterstützung weiterer Kräfte gelang es den Mann unter Kontrolle zu bringen und zu fesseln. Beim Transport aus dem Haus in den Streifenwagen trat der 39-Jährige einen Polizeibeamten und verletzte diesen leicht. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnten zwei weitere Messer sowie eine Tüte, mutmaßlich mit Betäubungsmittel, aufgefunden werden. Im Polizeigewahrsam wurde durch einen Arzt und den Kommunalen Ordnungsdienst eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasst. Insgesamt erlitten fünf Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Das Strafgesetzbuch sieht in derartigen Fällen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Sollte der Beschuldigte schuldunfähig gehandelt haben wäre eine längerfristige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zu prüfen. (rb)

