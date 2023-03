Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher hebeln Fenster auf

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Frieterhofstraße;

Tatzeit: zwischen 03.03.2023, 20.00 Uhr, und 04.03.2023, 07.00 Uhr;

In eine Kindertageseinrichtung eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gescher. Um in das Gebäude an der Frieterhofstraße zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Ob und was sie entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)

