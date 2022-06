POL-PPWP: Dubiose Verkaufsangebote auf offener Straße

Kaiserslautern (ots) - Anders als geplant hat sich ein Einsatz am Dienstagvormittag im Stadtgebiet entwickelt. Eigentlich waren die Polizisten wegen eines Haftbefehls zu einer Adresse in der Innenstadt ausgerückt. Auf dem Weg zu der fraglichen Wohnung in einem Mehrparteienhaus stieg den Beamten dann allerdings ein "verräterischer Geruch" in die Nase: Auf dem Flur roch es nach Cannabis. Nach Rücksprache mit der Justiz ...

mehr