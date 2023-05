Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Iltisstraße; Tatzeit: zwischen 05.05.23, 18.45 Uhr, und 06.05.23, 03.20 Uhr;

Schmuck erbeuteten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einer Wohnung an der Iltisstraße. Zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Samstag, 03.20 Uhr, war der Täter auf den Balkon geklettert und hatte die Scheibe der Balkontür eingeschlagen, um in die Wohnung zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

