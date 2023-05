Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Autoscheiben mit Steinen eingeworfen

Gronau (ots)

Tatorte: Burgstraße, Bonhoeffering, Veilchenstraße, Kircheninsel Tatzeit: Nacht zum Samstag

In bislang vier angezeigten Fällen wurden mit Pflastersteinen Autoscheiben eingeworfen. Teilweise wurden die Fahrzeuge durchsucht, nach dem bisherigen Stand aber nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

