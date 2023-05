POL-BOR: Borken - Autofahrerin hatte zu viel Alkohol getrunken

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Am Friedhof; Tatzeit: 05.05.2023, 03.00 Uhr; Mit einem Stein eingeworfen hat ein Unbekannter eine Fensterscheibe in Gronau-Epe. Gegen 03.00 Uhr riss ein lautes Geräusch die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Am Friedhof aus dem Schlaf. Als sie ins Erdgeschoss eilten, war der Dieb bereits mit seiner Beute, einer ...

