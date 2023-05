Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mit Stein Fenster eingeworfen

Handtasche erbeutet

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Am Friedhof;

Tatzeit: 05.05.2023, 03.00 Uhr;

Mit einem Stein eingeworfen hat ein Unbekannter eine Fensterscheibe in Gronau-Epe. Gegen 03.00 Uhr riss ein lautes Geräusch die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Am Friedhof aus dem Schlaf. Als sie ins Erdgeschoss eilten, war der Dieb bereits mit seiner Beute, einer Handtasche, geflüchtet. Er hatte durch das Loch in der Scheibe gegriffen und das Fenster geöffnet. Eine Überwachungskamera hat eine circa 1,70 Meter große, schlanke Person aufgenommen, die mit einer Lampe in das Haus geleuchtet hatte. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell