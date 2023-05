Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autos kollidieren auf Kreuzung

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 46 / Kreisstraße 30;

Unfallzeit: 04.05.2023, 15.35 Uhr;

Zwei leichtverletzte Autofahrer brachte der Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in Gescher in ein Krankenhaus. Zu dem Geschehen auf der Kreuzung der Kreisstraßen 46 und 30 in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen kam es gegen 15.35 Uhr am Donnerstag. Ein 46-jähriger Gescheraner war auf der K 46 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs. Als er die K 30 queren wollte, kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Wagen eines 67 Jahre alten Schöppingers. Dieser hatte die vorfahrtberechtigte K 30 befahren. Für die Rettungs- und Reinigungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden. Auslaufende Betriebsstoffe beseitigte die Feuerwehr. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell