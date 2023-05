Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Metalldiebe in Werkstatt

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Industriestraße;

Tatzeit: 03.05.2023, zwischen 22.15 Uhr und 22.40 Uhr;

Zwei Stromverteiler, rund 3.000 Meter Kupferkabel sowie Metallreste haben Einbrecher am Mittwochabend in Südlohn-Oeding gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Unbekannten zwischen 22.15 Uhr und 22.40 Uhr eine Tür zu einer Werkstatt an der Industriestraße auf. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell