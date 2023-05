Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kinderfahrrad bleibt nach Unfall zurück

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wallstraße;

Unfallzeit: zwischen 02.05.2023, 13.30 Uhr, und 03.05.2023, 07.40 Uhr;

Als eine Borkenerin am Mittwochmorgen zu ihrem Wagen kam, lag ein schwarzes Kinder-Mountainbike des Herstellers Falter teils unter dem Fahrzeug. Mutmaßlich ist die Fahrerin oder der Fahrer mit dem geparkten Ford kollidiert und anschließend geflüchtet. Es entstand ein Schaden an der Frontschürze des Autos. Zu dem Geschehen auf einem Parkplatz an der Wallstraße kam es zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Mittwoch, 07.40 Uhr. Die Beamten stellten das Rad mit weit herausgezogener Sattelstange und samt eines grauen Zahlenringschlosses sicher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell