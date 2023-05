POL-BOR: Stadtlohn - SUV zerkratzt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: zwischen 27.04.2023, 18.00 Uhr, und 02.05.2023, 18.00 Uhr; Rote Farbanhaftungen an Fenstern hinterlassen, mutmaßlich von einem Werkzeug stammend, haben Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in Gronau. Zu dem Geschehen an einem an der Dinkel gelegenen Geschäftsgebäude mit postalischer Anschrift Neustraße kam es zwischen Donnerstag vergangener Woche, 18.00 Uhr, und ...

