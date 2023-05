Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Motorradfahrer stürzt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 03.05.2023, 17.55 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochabend ein 25 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Heek. Der Enscheder war auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Heek kommend in Richtung Schöppingen unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Er stürzte in den Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte den Niederländer in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Für die Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. (db)

