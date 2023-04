Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei stoppt alkoholisierte Auto- und Radfahrer, ein Wagen sichergestellt 21-Jähriger flüchtet vor Kontrolle

Steinfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Kreis Steinfurt mehrere Personen gestoppt, die im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs waren. In Ibbenbüren fiel in der Nacht zu Samstag (15.04.23) gegen 01.10 Uhr ein schwarzer VW Golf auf. Der Fahrer fuhr zunächst auf dem Tecklenburger Damm in Richtung Münsterstraße. Als die Polizeibeamten den Wagen kontrollieren wollten, flüchtete der Autofahrer und beschleunigte dabei deutlich. Außerdem schaltete er sein Fahrlicht aus. Dieses blieb längere Zeit ausgeschaltet, während der Golf-Fahrer in Richtung Autobahn fuhr. Er versuchte dann, über die A30 zu entkommen. Schließlich konnte die Polizei den flüchtigen Wagen an der Bergeshöveder Straße - auf Höhe der Anschlussstelle Hörstel - anhalten. Bei dem 21-jährigen Fahrer aus Hörstel wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert lag bei 0,8 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Auto wurde beschlagnahmt. Gegen den 21-Jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet. Auch in Emsdetten war ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Am Grevener Damm beobachteten Zeugen am Freitagabend (14.04.23) gegen 20.20 Uhr, wie ein junger Mann laut schrie und anschließend mit quietschenden Reifen davonfuhr. Die Polizei konnte den Mann, der mit einem gelben Fiat Panda unterwegs war, an der Aral-Tankstelle am Grevener Damm antreffen. Ein Schnelltest auf Alkohol ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der 23-Jährige aus Emsdetten wurde für eine Blutprobe auf die Wache gebracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. In Alt-Lotte an der Cappelner Straße kam am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Krankenfahrstuhlfahrer zu Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er gegen einen Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Beim Atemalkoholtest wurden knapp 1,6 Promille angezeigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In Lengerich fuhr ein 52-Jähriger aus Lengerich mit seinem Fahrrad unter Alkoholeinfluss. Er war am Samstagabend gegen 19.00 Uhr mit dem Rad auf der Teutoburger Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Der 52-Jährige war einem Zeugen aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab 2,3 Promille. Dem Radfahrer wurde auf der Wache in Lengerich eine Blutprobe entnommen. Die Polizei appelliert an alle, die sich im Straßenverkehr mit Fahrzeugen bewegen: Fahren Sie stets nüchtern! Andernfalls gefährden Sie sich und andere. Das Fahren unter Alkoholeinfluss kann zu schlimmen Unfällen führen. Helfen Sie mit, damit die Straßen im Kreis Steinfurt sicherer werden!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell