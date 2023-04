Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Einbruchdiebstähle in Bäckereien Zwei Versuche und vier vollendete Taten

Steinfurt (ots)

Am letzten Wochenende wurden durch Unbekannte in verschiedenen Orten des Kreises Steinfurt Bäckereifilialen angegangen. Die Tatzeiten lagen in allen Fällen in der Nacht. In Rheine an der Elter Straße 234 wurde in dem Zeitraum von Donnerstag (13.04.), 18.30 Uhr, bis Freitag (14.04.), 05.10 Uhr, die Nebentür einer Bäckerei aufgebrochen. In den Innenräumen der Filiale durchsuchten die Täter verschiedene Spinde und andere Behältnisse. Sie erbeuteten einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Ein Einbruchsversuch ereignete sich in Tecklenburg-Ledde an der Ledder Dorfstraße 14. Hier wurde in der Zeit von Samstag (15.04.), 15.15 Uhr, bis Sonntag (16.04.), 05.50 Uhr, eine Bäckerei angegangen. Die Täter versuchten, über die Tür und über die Fenster in das Innere des Verkaufsraums zu gelangen - ohne Erfolg. An der Tür und an den Fenstern entstand ein Sachschaden, der zurzeit noch nicht beziffert werden kann. In Hörstel an der Bahnhofstraße 57 wurde ebenfalls in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter gelangten in der Zeit von Samstag (15.04.), 13.30 Uhr, bis Sonntag (16.04.), 07.40 Uhr, durch eine Nebeneingangstür gewaltsam in die Innenräume des Verkaufslokals. In der Bäckerei hebelten sie einen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Der Inhalt des Tresors steht zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht eindeutig fest. In der Zeit von Sonntag (16.04.), 12.00 Uhr, bis Montag (17.04.), 04.30 Uhr, gingen unbekannte Täter die Bäckereifiliale in Ochtrup an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 86 an. Sie versuchten mit Gewalt, die Haupteingangstür zu öffnen. Als ihnen dies nicht gelang, hebelten sie das danebenliegende Fenster auf und drangen so in die Innenräume der Bäckerei ein. Im Verkaufsraum durchsuchten die Täter sämtliche Behältnisse und versuchten teilweise, diese aufzuhebeln. Beute machten die Täter hier nicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4300 Euro. In Metelen wurden zwei Taten angezeigt. Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit von Sonntag (16.04.), 20.00 Uhr, bis Montag (17.04.), 04.45 Uhr, in einer Bäckerei an der Wersche 3. Hier verschafften sich die Täter Zugang zum Verkaufsraum der Bäckerei, durchsuchten verschiedene Behältnisse und die Innenräume. Aus der Bäckerei entwendeten die Täter einen Tresor. Die Höhe der Beute liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Bei der zweiten Tat in Metelen wurde am frühen Montagmorgen (17.04.) gegen 03.20 Uhr an der Bäckerei am Sendplatz 3 durch zwei unbekannte Tatverdächtige die Eingangstür aufgehebelt. Bei ihrer Tat konnten die Unbekannten durch einen Zeugen beobachtet werden. Als sie den Zeugen bemerkten, ließen sie von der Tür ab und flüchteten mit einem schwarzen BMW in Richtung Rheine. Ins Innere der Bäckerei gelangten sie nicht. Der Zeuge konnte die beiden Täter beschreiben: Der Erste war groß und schlank und trug schwarze Kleidung. Die zweite Person war kleiner und dicker und trug eine dunkle Jogginghose und ein schwarz-weiß kariertes Holzfällerhemd. Beide Täter waren vermummt und trugen Mützen. Die Polizei im Kreis Steinfurt hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu Tätern geben können, sich an die Polizei zu wenden: Für die Taten in Rheine und Hörstel bitte an die Polizei in Rheine: 05971/938-4215. Für die Tat in Tecklenburg Ledde bitte an die Polizei in Lengerich: 05481/9337-4515. Für die Taten in Ochtrup und Metelen Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup: 02553/9356-4155.

