Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt Kollision mit junger Radfahrerin

Laer (ots)

An der Königstraße sind am Freitagmittag (14.04.23) zwei Radfahrerinnen miteinander kollidiert - eine davon wurde schwer verletzt. Eine 10-jährige Radfahrerin aus Laer fuhr zunächst auf der Königstraße in Richtung Laer. Dabei benutzte sie die falsche Straßenseite. Im Kurvenbereich kam ihr eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin aus Laer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 56-Jährige stürzte und verletzt sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen blieb unverletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

