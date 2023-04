POL-ST: Vermisste 16-jährige aus Ibbenbüren angetroffen, Fahndung kann eingestellt werden.

Greven (ots) - Unbekannte haben an zwei geparkten Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Eine Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (12.04.2023), 17.00 Uhr und Donnerstag, (13.04.2023), 06.00 Uhr. Der schwarze VW Polo stand an der Bernhardstraße auf einem öffentlichen Schotterparkplatz. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (13.04.2023) zwischen 04.00 Uhr und 14.00 Uhr beschädigten Unbekannte einen grünen VW Multivan. Dieser parkte an der Alten ...

