POL-ST: Greven, Pkw-Aufbrüche

Greven (ots)

Unbekannte haben an zwei geparkten Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Eine Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (12.04.2023), 17.00 Uhr und Donnerstag, (13.04.2023), 06.00 Uhr. Der schwarze VW Polo stand an der Bernhardstraße auf einem öffentlichen Schotterparkplatz.

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (13.04.2023) zwischen 04.00 Uhr und 14.00 Uhr beschädigten Unbekannte einen grünen VW Multivan. Dieser parkte an der Alten Lindenstraße ebenfalls auf einem öffentlichen Schotterparkplatz.

Ob die Täter Beute machten, ist unklar. Der Sachschaden in wird in beiden Fällen jeweils auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei geführt. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Tatorte geben können. Diese nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

