POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahrradfahren ist keine Alternative, wenn Alkohol im Spiel ist

Steinfurt, Neuenkirchen (ots) - "Ihre Tochter hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, wenn Sie nicht ins Gefängnis kommen soll, müssen Sie eine Kaution bezahlen". Mit dieser Masche haben Telefonbetrüger am Donnerstag (13.04.) in Steinfurt und Neuenkirchen zwei Mal fünfstellige Bargeldsummen erbeutet. In einem weiteren Fall merkte ein Opfer den Betrug ...

mehr